Выставка-конкурс авторских кукол открылась в Салехарде к Рождеству

В Салехарде открылась выставка-конкурс авторских кукол «Все оживает под Рождественской звездой». Авторы представили 190 уникальных работ, сообщила администрация окружной столицы в официальном telegram-канале.
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