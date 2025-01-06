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Орловский священник выступил с главными пожеланиями в Рождество

Орловский священник выступил с главными пожеланиями в Рождество

Рождество — один из главных христианских праздников. Многие люди задаются вопросами: как к нему готовиться? Стоит ли дарить подарки и какие? Что желать в Рождество? «ОрёлТаймс» узнал ответы на них, поговорив с настоятелем орловского храма в честь святителя Николая Мирликийского иереем Дионисием (Костомаровым фон Дитц).

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