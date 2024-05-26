Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Леонтий Букштейн
    А Россия имеет право в ответ на поставки ракет против нее с заводов Швеции ответить кратко:т один залп кинжалов - и в...Швеция разрешила ...
  • Владимир Якоби
    Да пора по ним их оружием  ебнуть , чтобы уже заткнулись .Швеция разрешила ...
  • tatyanadavydkina
    Ой. что забыли слово "Полтава"? Надо напомнить.Швеция разрешила ...

Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить

Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить

Надежды оказались напрасными. Как, находясь в ладу с мозгами и зная, что на территории России находятся активы США, многократно превышающие активы России, находящиеся на территории США, они могли решиться на кражу наших активов?.

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