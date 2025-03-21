В Иванове полицейские задержали подозреваемого в покушении на незаконное приобретение и хранение наркотических средств

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области поступила оперативная информация о том, что 46-летний житель областного центра может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.
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