Россиян научили вычислять подключившихся к чужому Wi-Fi соседей

Низкая скорость интернета может свидетельствовать о том, что к сети подключились соседи. О том, как проверить наличие посторонних соединений, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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