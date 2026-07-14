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Россиян научили вычислять подключившихся к чужому Wi-Fi соседей

Россиян научили вычислять подключившихся к чужому Wi-Fi соседей

Низкая скорость интернета может свидетельствовать о том, что к сети подключились соседи. О том, как проверить наличие посторонних соединений, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой».

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