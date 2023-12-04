Ким Чен Ын призывает к действиям против падения рождаемости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил мероприятие, посвященное матерям, и призвал принять меры по изменению ситуации со снижением рождаемости в стране, назвав эту проблему "заботой всех домохозяйств", сообщило в понедельник государственное СМИ KCNA, передает Reuters.
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