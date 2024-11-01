В Грозном задержали чеченского адвоката Идалова. «Бывший милиционер, глава банды, адвокат»

Угрожавшего московскому прокурору адвоката Идалова задержали в ЧечнеТимур Идалов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) В Грозном задержали адвоката Идалова, его разыскивали с лета.
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