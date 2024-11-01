Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Олег Самойлов
    Мне вот интересно, а СКОЛЬКО среди этих "бедолаг" от зеленкена бегающих, скрытых его агентов и "желающих" позапускать...Небензя: Зеленско...
  • Leon Dan
    Некоторые застряли в 90-х. Это как-то ненормально совсем. И их надо от этого лечить в соответствующем учреждении.Скандал на "Росси...
  • лина любимцева
    Сегодня по телевизору смотрела передачу про этих детей-героев. В ПОЛНОМ ВОСХИЩЕНИИ ДЕТКАМИ!! ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГЕРОИ!!!В Совфеде награди...

В Грозном задержали чеченского адвоката Идалова. «Бывший милиционер, глава банды, адвокат»

В Грозном задержали чеченского адвоката Идалова. «Бывший милиционер, глава банды, адвокат»

Угрожавшего московскому прокурору адвоката Идалова задержали в ЧечнеТимур Идалов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) В Грозном задержали адвоката Идалова, его разыскивали с лета.

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