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Трамп: журналист Голдберг попал в секретный чат из-за подчиненного Уолтца

Трамп: журналист Голдберг попал в секретный чат из-за подчиненного Уолтца

Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат в мессенджере Signal, где обсуждали планы операции против йеменских хуситов, потому что его номер был записан в телефонной книге одного из подчиненных помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца.

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