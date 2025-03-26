Трамп: журналист Голдберг попал в секретный чат из-за подчиненного Уолтца

Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат в мессенджере Signal, где обсуждали планы операции против йеменских хуситов, потому что его номер был записан в телефонной книге одного из подчиненных помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца.