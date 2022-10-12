Описан порядок действий мобилизованного при наличии основания для отсрочки

Если IT-специалист имеет основание для отсрочки, но не успел подать заявку на бронь и был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, он может подать заявку на предоставление отсрочки, поделились подробностями на сайте «Объясняем .
Если IT-специалист имеет основание для отсрочки, но не успел подать заявку на бронь и был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, он может подать заявку на предоставление отсрочки, поделились подробностями на сайте «Объясняем .
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