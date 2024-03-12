Командор легендарного отряда Крапивина: РФ живет в условиях гражданской войны

Член свердловской Общественной палаты, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина (невестка легендарного писателя Владислава Крапивина) заявила, что Россия живет в условиях гражданской войны между выходцами из бывшего СССР, и потому президентские выборы 15—17 марта имеют особое значение.
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