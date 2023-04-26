Николай Константинович Романов. Выпускник академии Генштаба, исследователь Азии, бизнесмен, сумасшедший и клептоман

Николай Константинович Романов в кругу семьи (справа вверху) В предыдущей статье было рассказано о юности Великого князя Николая Константиновича Романова – внука Николая I и старшего брата известного поэта, который подписывался инициалами К.
Николай Константинович Романов в кругу семьи (справа вверху) В предыдущей статье было рассказано о юности Великого князя Николая Константиновича Романова – внука Николая I и старшего брата известного поэта, который подписывался инициалами К.
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