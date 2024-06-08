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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» оштрафовали на €5000 за ошибку с шинами в практике в Канаде

«Феррари» получила штраф за неправильное использование шин. Во время второй практики команда сразу выпустила Шарля Леклера на трассу на промежуточных шинах, в то время как все остальные участники находились на треке на сликах.

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