Ефимов: арендаторы выкупили у города более 300 помещений с начала года

Более 300 объектов недвижимости общей площадью свыше 42,7 тыс. кв. м приобрели представители малого и среднего бизнеса у правительства Москвы в первом полугодии 2026-го, реализовав своё преимущественное право выкупа.
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