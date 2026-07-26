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Ефимов: арендаторы выкупили у города более 300 помещений с начала года

Ефимов: арендаторы выкупили у города более 300 помещений с начала года

Более 300 объектов недвижимости общей площадью свыше 42,7 тыс. кв. м приобрели представители малого и среднего бизнеса у правительства Москвы в первом полугодии 2026-го, реализовав своё преимущественное право выкупа.

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