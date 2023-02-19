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Гвардиол об интересе «Челси»: «Было тяжело смириться с нежеланием «Лейпцига» меня продавать, но мы не договорились. Пойду туда, куда Нкунку»

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол был недоволен тем, что его не отпустили в «Челси» летом. «Я был в тупике, потому что за месяц до открытия трансферного окна спортивный директор сказал мне: «Мы не собираемся тебя продавать, мы в тебе нуждаемся, верим в тебя».

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