Гвардиол об интересе «Челси»: «Было тяжело смириться с нежеланием «Лейпцига» меня продавать, но мы не договорились. Пойду туда, куда Нкунку»

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол был недоволен тем, что его не отпустили в «Челси» летом. «Я был в тупике, потому что за месяц до открытия трансферного окна спортивный директор сказал мне: «Мы не собираемся тебя продавать, мы в тебе нуждаемся, верим в тебя».