❗️ВСУ атаковали жилой дом в Керчи, ранены 10 человек, трое госпитализированы, среди них один ребенок, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков https://t.
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❗️ВСУ атаковали жилой дом в Керчи, ранены 10 человек, трое госпитализированы, среди них один ребенок, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков https://t.
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