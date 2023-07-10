Позитив для оптимистов

3 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Южанин
    Одесса, Южный, Ильичёвск...Как Россия ответи...
  • Людмила Абрамова
    сдать все путевки в турцию))))  серьезно , мы уже и пальцем не грозим, просто глотаем г.. и добавки просим..ужсКак Россия ответи...
  • Скиф Туран
    Не понятно почему, но при обстреле гостиницы в Краматорске, был прилёт только по ресторану. Если бы второй ракетой ба...СПИСОК ПОПОЛНЯЕТС...

Европейцы наконец-то проснулись.

Европейцы наконец-то проснулись.

ФОТО: ATTILA VOLGYI/XINHUA/GLOBAL LOOK PRESS ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ У РОССИИ НАШЛИСЬ НЕОЖИДАННЫЕ СОЮЗНИКИ: ТРИ ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЫ СТАЛИ "УГРОЗОЙ" США Европейцы наконец-то проснулись.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх