ФОТО: ATTILA VOLGYI/XINHUA/GLOBAL LOOK PRESS ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ У РОССИИ НАШЛИСЬ НЕОЖИДАННЫЕ СОЮЗНИКИ: ТРИ ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЫ СТАЛИ "УГРОЗОЙ" США Европейцы наконец-то проснулись.
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