Рассказываем, какой пиццей наслаждается самая стройная принцесса.

﻿﻿Кейт Миддлтон готовит пиццу со своими детьми во время посещения Community Garden в Ислингтоне, 15 января 2019 годаШеф-повар королевской семьи Даррен Макгрейди рассказал, что Кейт Миддлтон любит готовить и часто сама ходит за продуктами.