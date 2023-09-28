Ванилла SU
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Ванилла SU

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Рассказываем, какой пиццей наслаждается самая стройная принцесса.

Рассказываем, какой пиццей наслаждается самая стройная принцесса.

﻿﻿Кейт Миддлтон готовит пиццу со своими детьми во время посещения Community Garden в Ислингтоне, 15 января 2019 годаШеф-повар королевской семьи Даррен Макгрейди рассказал, что Кейт Миддлтон любит готовить и часто сама ходит за продуктами.

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