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Почему России недостаточно просто убрать Зеленского — сейчас на собственном опыте узнает Трамп

Почему России недостаточно просто убрать Зеленского — сейчас на собственном опыте узнает Трамп

«США, возможно, не стоило ликвидировать руководство Ирана, поскольку сейчас Вашингтон не понимает, с кем имеет дело», — заявил Трамп Изображение: Царьград Вау.

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