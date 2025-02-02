Гражданство России: Хочешь иметь паспорт — возьми в руки «калаш» и докажи, что достоин

Без принятия присяги о главном документе, удостоверяющем личность, даже мечтать не стоит Евгений Берсенев Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Георгий Федоров Проект закона, согласно которому иностранец не сможет получить гражданство РФ, если не примет соответствующую присягу, одобрен российским правительством.