БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Гражданство России: Хочешь иметь паспорт — возьми в руки «калаш» и докажи, что достоин

Гражданство России: Хочешь иметь паспорт — возьми в руки «калаш» и докажи, что достоин

Без принятия присяги о главном документе, удостоверяющем личность, даже мечтать не стоит Евгений Берсенев Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Георгий Федоров Проект закона, согласно которому иностранец не сможет получить гражданство РФ, если не примет соответствующую присягу, одобрен российским правительством.

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