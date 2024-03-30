ВСУ за неделю потеряли 4230 боевиков на донецком и авдеевском направлениях

REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли порядка 4230 боевиков на донецком и авдеевском направлениях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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