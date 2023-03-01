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Венгрия хочет возврата прежних прав нацменьшинств в Украине

Венгрия хочет, чтобы Украина вернула действовавшие до 2015 года права национальных меньшинств. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Конференции по разоружению в Женеве.

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