Венгрия хочет возврата прежних прав нацменьшинств в Украине

Венгрия хочет, чтобы Украина вернула действовавшие до 2015 года права национальных меньшинств. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Конференции по разоружению в Женеве.