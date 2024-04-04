Рассказываю, почему Песков, Собчак, Гордон* и Невзоров** вступились за Пугачёву. Бородин разложил всё по полочкам

Сегодня 4,2K прочитали После запроса на статус иноагента для Аллы Пугачёвой на главу ФПБК началась атака со всех сторон.
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