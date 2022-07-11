Мировое обозрение

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Слухи: Apple столкнулась с огромными трудностями при разработке Apple Car — машина чуть ли не сбила пешехода

Слухи: Apple столкнулась с огромными трудностями при разработке Apple Car — машина чуть ли не сбила пешехода

Разработка компанией Apple беспилотного автомобиля Apple Car, слухи о котором курсируют в Сети длительное время, оказалась чрезвычайно сложной задачей, пишет ресурс The Information.

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