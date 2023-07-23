Андрей Макаревич опять возмущается, теперь он недоволен израильскими порядками и самими израильтянами.
Евреи тоже не тот народ
Комментарии
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Silver Kont
Во-во, с языка сняли!
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6 час.
Леонид Руси
Старая жидяра пытается дразниться... мол, и воздух у нас, здесь... не такой и в любом случае сюда не поедет... Будто мы тут его ждём и тоскуем ))) Он не нюхал воздух Индии... ))) А в России... лучший воздух в мире... Ну не нужен Макарка в Израиле... Неходят наего концертики под гитару, не знающие его и русский язык, израильтяне ))) Вот он и бесится )))
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9 мин.
Леонид Руси
Свобода... это счастье, отсутствие отрицательных эмоций. Ну икак достичь такого состояния? Можно... иногда... между работой, в курилке...
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2 мин.
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