Евреи тоже не тот народ

Леонид Руси

Старая жидяра пытается дразниться... мол, и воздух у нас, здесь... не такой и в любом случае сюда не поедет... Будто мы тут его ждём и тоскуем ))) Он не нюхал воздух Индии... ))) А в России... лучший воздух в мире... Ну не нужен Макарка в Израиле... Неходят наего концертики под гитару, не знающие его и русский язык, израильтяне ))) Вот он и бесится )))