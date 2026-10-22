До 98,2% вещества астероида получило критические повреждения, а около 97% массы двигалось быстрее скорости убегания — но безопасное рассеивание обломков ещё предстоит подтвердить Учёные из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL) смоделировали, как астероид диаметром около 160 метров отреагирует на ядерный взрыв вблизи поверхности.