До 98,2% вещества астероида получило критические повреждения, а около 97% массы двигалось быстрее скорости убегания — но безопасное рассеивание обломков ещё предстоит подтвердить Учёные из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL) смоделировали, как астероид диаметром около 160 метров отреагирует на ядерный взрыв вблизи поверхности.
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