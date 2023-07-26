Дождались, конвои НАТО в Чёрном море

Гн Тарасов, а как за всё платить, если не лавировать, не подумал? А ты с соплями и без зубов лезешь не в своё корыто. Иван Ше.

На данный момент, все группировки армии России, сосредоточенные в зоне СВО на Украине, насчитывают до 700 тысяч военнослужащих, учитывая в том числе и 160 тысяч добровольцев и контрактников набранных в июне 2023 года.На сайте Западного ВО

Гость Гатапонта

А Вы не задумывались , что этими "неумехами" кто то руководит? Кто то ставит им задачи? И этот КТО ТО говорит "неумехам" куда можно стрелять, а куда нельзя, какие цели можно поражать, а какие нет. Кого можно брать в плен, а кого нужно отпустить. Догадались, кто этот КТО ТО?