Сезон весенней охоты в Пензенский области начался с выявления нарушений

В минувшие выходные на территории Пензенской области открылась весенняя охота. Для выявления и пресечения возможных нарушений охотничьего законодательства сотрудниками охотничьего надзора были проведены специальные мероприятия по охране животного мира на территории охотничьих угодий области.
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