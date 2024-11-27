Суд оштрафовал знакомого участников ИГ, готовивших теракт в здании ФСБ

Суд Москвы приговорил к штрафу в 80 тысяч рублей мужчину, который являлся знакомым участников организации «Исламское государство» (ИГ)* и не сообщил в полицию о готовящемся теракте в общественной приемной ФСБ на Лубянке в мае 2022 года.
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