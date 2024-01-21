Эксперт развеял популярный миф о смартфонах

Преподаватель кафедры КБ-1 “Защита информации” РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал агентству «Прайм» о том, что использование более мощных зарядных устройств для смартфонов считается безопасным, но есть исключения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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