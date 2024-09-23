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СК: в Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки

СК: в Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки

В Кабардино-Балкарии правоохранительные органы задержали 15 человек, подозреваемых в создании и участии в экстремистской религиозной ячейке, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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