СК: в Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки

В Кабардино-Балкарии правоохранительные органы задержали 15 человек, подозреваемых в создании и участии в экстремистской религиозной ячейке, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
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