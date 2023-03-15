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Яннис Адетокумбо случайно выбил зуб Торри Крэйгу во время игры

Яннис Адетокумбо случайно выбил зуб Торри Крэйгу во время игры

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо случайно выбил зуб игроку «Финикса» Торри Крэйгу. Эпизод произошел в третьей четверти матча между командами, когда Крэйг пытался помешать 2-кратному MVP во время быстрой атаки.

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