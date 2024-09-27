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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Eduard
    Хватит на позорищных Олимпиад! Олимпиада в Париже доказала,что там политика,причемпытается опорочить нащи ценности вс...Михаил Дегтярев: ...
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Владислав Радимов: «Краснодар» голоден до трофеев. Мусаев молодец, он не стал делать так, как хочет Галицкий, чтобы побежали все в атаку»

В субботу «Краснодар» примет «Зенит» в 10-м туре Мир РПЛ. «Краснодар» сейчас поменялся. Они были в шаге от тог, чтобы стать чемпионами в прошлом году.

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