«Россию надо отдать под трибунал»: в Москве выступит трансгендер, сравнивший кастрацию с муками мариупольцев

И Искандер "Ну, не верю" - классный аргумент против ОПУБЛИКОВАННЫХ интервью, заявления Литвиновой в суд и т.д. «Аффторишка вещает», «продажные писаки», «высер данного писаки» - ещё круче. А в том, что «иноагентих гордеевых ждет реальное уголовное наказание» ты, забавница, «уверена». Деточка, Москва сегодня не сердце, а ЖЕЛУДОК России, там что угодно в дерьмо превращается. Но - позабавила🤣🤣🤣

В Воробей Трансвеститы идут дальше банальной кастрации. Они используют регулярную корректирующую пол гормональную терапию. Что по сути именно это нейтрализует "пол не меняется: как была у них В КАЖДОЙ КЛЕТКЕ Y-хромосома, так она и осталась.", по крайней мере на уровне гормонального фона.