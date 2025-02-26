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«Россию надо отдать под трибунал»: в Москве выступит трансгендер, сравнивший кастрацию с муками мариупольцев

«Россию надо отдать под трибунал»: в Москве выступит трансгендер, сравнивший кастрацию с муками мариупольцев

БлокнотРУ В Москве 26 февраля запланировано выступление трансгендера (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским и запрещено) из Казахстана Натальи Максимовой.

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Комментарии
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И
Искандер
&quot;Ну, не верю&quot; - классный аргумент против ОПУБЛИКОВАННЫХ интервью, заявления Литвиновой в суд и т.д. «Аффторишка вещает», «продажные писаки», «высер данного писаки» - ещё круче. А в том, что «иноагентих гордеевых ждет реальное уголовное наказание» ты, забавница, «уверена». Деточка, Москва сегодня не сердце, а ЖЕЛУДОК России, там что угодно в дерьмо превращается. Но - позабавила🤣🤣🤣
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6 час.
В
Воробей
Трансвеститы идут дальше банальной кастрации. Они используют регулярную корректирующую пол гормональную терапию. Что по сути именно это нейтрализует &quot;пол не меняется: как была у них В КАЖДОЙ КЛЕТКЕ Y-хромосома, так она и осталась.&quot;, по крайней мере на уровне гормонального фона.
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5 час.
Леонид Руси
Пиар никому не известного мужика-кастрата... Практически что здесь обсуждать, не понимаю...? Мы что, должны все жизненные ситуации педерастов в деталях смаковать? Это всё-равто что в сартире деревенском сдеревянной вертушкой ковыряться
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3 час.
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