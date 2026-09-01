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Регионы России

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Росатом планирует строительство верфи под Мурманском для достройки плавучих атомных энергоблоков

Росатом планирует строительство верфи под Мурманском для достройки плавучих атомных энергоблоков

Госкорпорация Росатом намерена создать собственную верфь в районе Мурманска стоимостью несколько десятков миллиардов рублей.

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