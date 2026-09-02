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Минфин России сообщил о размещении на аукционе ОФЗ-ПК на 1 трлн рублей

Минфин России сообщил о размещении на аукционе ОФЗ-ПК на 1 трлн рублей

Министерство финансов России разместил на аукционе облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29031 на сумму 1 трлн рублей.

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