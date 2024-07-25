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Российский дипломат выругался на заседании ОБСЕ из-за обсуждения ЛГБТ

Российский дипломат выругался на заседании ОБСЕ из-за обсуждения ЛГБТ

Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене Константин Гаврилов обвинил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в обсуждении непрофильных тем на фоне риска войны.

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