Виртуальная клетка: ученые призывают к созданию ИИ-копии жизни

А вы когда-нибудь задумывались о том, как работает каждая клетка вашего тела? Не просто так, в общих чертах, а вот прямо до мельчайших деталей, на уровне молекул и взаимодействий? Честно говоря, это задача, которая до недавнего времени казалась почти невыполнимой.