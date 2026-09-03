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Захарова: всё больше спортивных организаций осознают ущербность той политики, которую им навязали

Захарова: всё больше спортивных организаций осознают ущербность той политики, которую им навязали

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международные спортивные организации начали осознавать ошибочность решения отстранить российских спортсменов от участия в турнирах.

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