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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Батракова: «У Алексея не должно возникнуть проблем с визами для игры в ЛЧ. Руководство «Галатасарая»нас в этом уверило»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова , сообщил, что у хавбека не должно возникнуть проблем с визами для участия в играх Лиги чемпионов.

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