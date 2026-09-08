Песков: Москва никогда не была сторонником сворачивания связей с Норвегией

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии для Zvezdanews заявил, что Россия всегда готова к диалогу и никогда не стремилась к ухудшению двусторонних отношений, реагируя на желание норвежской стороны обсудить морскую безопасность.