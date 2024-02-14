Кривая не вывезет

Отечественная промышленность сегодня испытывает и подъем, и одновременно сложности. Импортозамещение дает возможность насытить рынок российским оборудованием, однако на пятки наступают азиатские производители.
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