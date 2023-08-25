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За сутки украинские боевики выпустили 233 снаряда по ДНР

За сутки украинские боевики выпустили 233 снаряда по ДНР

За минувшие сутки националисты выпустили по населенным пунктам ДНР 233 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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