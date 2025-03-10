Оптик Виноградова объяснила, какую оправу для очков можно считать лучшей

Когда человеку впервые выписывают очки, ассортимент в оптиках нередко ставит в ступор. Моделей в продаже очень много, разброс цен гигантский, и понять, что же лучше приобрести, начинающему очкарику бывает непросто.
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