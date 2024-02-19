Кириллов рассказал о «неизвестной судьбе» ряда химбоеприпасов США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что миру до сих пор не предоставили инфомрацию о целом ряде химбоеприпасов США, которые были вывезены на американскую территорию из Ирака.