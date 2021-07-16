Почему котики любят спать на своих хозяевах

Почему наши котики так любят уснуть, свернувшись клубочком прямо на нас? Некоторые МУРлыки приходят посреди ночи, чтобы поспать вместе, а некоторые залезают к нам на колени в течение дня и устраивают себе “сонный час”, мурлыча от удовольствия.