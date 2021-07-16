Ушки-хвостики

5 451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АлександрА Лопатина
    Со мной такие выкрутасы не проходят. Если я сплю, то меня из танка не разбудишь. И еще кормлю мокрым кормом перед сно...Как и зачем кошки...
  • Наталья Давыдова
    *Ты где был,ты где был,я тебя искала,я тебя ждала!!!!!!!! Но ты пришёл,ты меня нашёл!!!!!!!!!!!*Собака рыдала от ...
  • Николай
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Были два подобных кота - Тима и Сеня!Подборка фотограф...

Почему котики любят спать на своих хозяевах

Почему котики любят спать на своих хозяевах

Почему наши котики так любят уснуть, свернувшись клубочком прямо на нас? Некоторые МУРлыки приходят посреди ночи, чтобы поспать вместе, а некоторые залезают к нам на колени в течение дня и устраивают себе “сонный час”, мурлыча от удовольствия.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Елена Ульянова
интересно, как всё это вычислили? в переводчике с кошачьего на человеческий?
Наталья Давыдова
Мои котейки спят на мне))))))

Картина дня

наверх