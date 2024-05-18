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Гальченюк о России: «Все изменилось к лучшему. Москва другим городом стала, в Питере все прекрасно. Получаю удовольствие от жизни здесь»

Вчера 30-летний форвард расторг контракт со СКА и подписал однолетнее соглашение с «Амуром». Ранее он выступал в НХЛ.

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