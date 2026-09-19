Экстремальное давление: как Трамп добился контроля над Гренландией и почему Копенгаген сдался без боя

ВАШИНГТОН, 19 сентября, ФедералПресс. Поздно вечером 18 сентября 2026 года Трамп написал пост о том, что США, Дания и Гренландия якобы достигли соглашения о «постоянном контроле» Вашингтона над безопасностью острова, причем, по словам Трампа, «Соединенным Штатам не нужно за это платить».