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Экстремальное давление: как Трамп добился контроля над Гренландией и почему Копенгаген сдался без боя

Экстремальное давление: как Трамп добился контроля над Гренландией и почему Копенгаген сдался без боя

ВАШИНГТОН, 19 сентября, ФедералПресс. Поздно вечером 18 сентября 2026 года Трамп написал пост о том, что США, Дания и Гренландия якобы достигли соглашения о «постоянном контроле» Вашингтона над безопасностью острова, причем, по словам Трампа, «Соединенным Штатам не нужно за это платить».

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