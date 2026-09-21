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Аргументы и Факты

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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщила Геологическая служба США.Подземные толчки были зарегистрированы в 01:41 по времени UTC (04:41 мск) в 35 километрах от города Рутенг, в котором проживают около 40 тысяч человек.

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