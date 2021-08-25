Мировое обозрение

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Зеленский захотел перезахоронить Бандеру на Украине

Зеленский захотел перезахоронить Бандеру на Украине

Президент Владимир Зеленский затеял очередной мегапроект. На этот раз возглавляемое им украинское государство мобилизует все имеющиеся у него ресурсы для возвращения на Малую Родину выдающихся украинцев.

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