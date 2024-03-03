WSJ: перехваченный разговор офицеров может обострить отношения Германии с НАТО

По мнению издания, утечка "принесла Кремлю пропагандистскую победу" Перехваченный разговор немецких офицеров, опубликованный главным редактором RT Маргаритой Симоньян, вызвал фурор в Германии и может обострить отношения Берлина с союзниками по НАТО.
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