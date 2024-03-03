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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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WSJ: перехваченный разговор офицеров может обострить отношения Германии с НАТО

WSJ: перехваченный разговор офицеров может обострить отношения Германии с НАТО

По мнению издания, утечка "принесла Кремлю пропагандистскую победу" Перехваченный разговор немецких офицеров, опубликованный главным редактором RT Маргаритой Симоньян, вызвал фурор в Германии и может обострить отношения Берлина с союзниками по НАТО.

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Комментарии
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Влад Владимиров
При проведении протьив России подобных актов  все оголтелые русофобы там должны ясно осознавать, Что центры принятия решений в ответ РФ уничтожать надо. Без сожалений и промедлений, так сказать...
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